Адміністратором Telegram-чату, де роздавалися небезпечні завдання, виявилася 15-річна жителька Кривого Рогу.

Поліцейські припинили діяльність так званої «групи смерті» у Telegram та запобігли спробі суїциду неповнолітньої дівчини.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, правоохоронці встановили, що Telegram-чат діяв із 21 лютого, адміністратор керував ним із Кривого Рогу.

Читайте такожПід Дніпром чоловік перерізав вени в паху канцелярським ножем через хворобуСпочатку в чаті було близько 500 осіб. Коли адміністратор почав давати завдання учасникам завдавати собі тілесні ушкодження, в чаті залишилося 13 користувачів. Вони надсилали фото поранень, після чого отримували наступні інструкції. Таких завдань могло бути більше ніж п'ять на день.

У середу, 3 березня, слідчі спільно з прокуратурою провели санкціонований судом обшук за місцем мешкання 15-річної криворіжанки, яка й роздавала завдання учасникам каналу та була його адміністратором. Під час обшуку у неї вилучили мобільні телефони, планшет і ноутбук. За попередньою інформацією поліцейських, 4 березня дівчина планувала заподіяти собі смерть.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 120 Кримінального кодексу України (Доведення до самогубства).

Під час досудового слідства поліцейські перевіряють усі відомості, які надала дівчина, та встановлюють особу куратора й інших організаторів групи.

Поліція закликає батьків неповнолітніх більше уваги приділяти дітям, цікавитися їх життям та наголошувати про небезпеку в інтернеті.

Отруєння українських дітей ліками

16 лютого в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик ковтнути 40 таблеток та подивитися, що станеться. Одна з дівчаток померла.

Схожий випадок стався 17 лютого в Умані. Дві восьмикласниці наковталися таблеток і потрапили до лікарні.

27 лютого повідомлялось, що в Сумах школярки наковталися таблеток та викликали швидку допомогу.

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Автор: Вікторія Токарєва