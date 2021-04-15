Дівчина створила в меcенджері «групу смерті», до складу якої входили 28 учасників.

У Запорізькій області викрито ученицю 11-го класу, яка курувала суїцидальну групу у мережі.

Читайте такожНа Сумщині син намагався вбити молотком батька та зарізав матір (фото)Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури Запоріжжя викрито неповнолітню, яка вчиняла дії з доведення до самогубства або замаху на самогубство (ч. 1 ст. 120 КК України).

За даними слідства, учениця 11-го класу однієї з районних шкіл області створила в меcенджері «групу смерті», що є аналогом групи «cиній кит», до складу якої входили 28 учасників.

«Позиціонуючи себе куратором, дівчина надавала підписникам групи смс-завдання з нестандартного виходу зі складних життєвих ситуацій та підбурювала їх завдавати собі тілесні ушкодження або вчиняти самогубство різним способом», - йдеться у повідомленні.

Під час проведеного санкціонованого обшуку за місцем проживання неповнолітньої вилучено мобільний телефон, у якому, поряд з іншою інформацією, містяться фотозображення посмертних записок із рукописними текстами учасників групи.

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Автор: Світлана Макринська