За даними поліції, старшу дочку він вперше згвалтував, коли їй було 16 років, а молодшу – в 13-річному віці.

В Одесі затримано чоловіка, який систематично ґвалтував дружину і двох своїх доньок.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, правоохоронці затримали 48-річного чоловіка за підозрою в систематичному ґвалтуванні дружини і двох доньок.

Відзначається, що про знущання чоловіка над своєю сім'єю в правоохоронні органи повідомили сторонні люди.

Самі жертви насильства так були залякані неодноразово судимим за тяжкі злочини правопорушником (за вбивство і пограбування), що мовчали про знущання декілька років.

За даними поліції, старшу доньку він вперше зґвалтував, коли їй було 16 років, а молодшу - в 13-річному віці. На сьогодні молодша дівчинка повноліття ще не досягла.

Старшу доньку він ґвалтував упродовж 3-4 років, а, коли вона відмовлялася йому підкорятися, погрожував фізичною розправою, говорив, що всіх вб'є і в цьому буде винувата вона.

Особливо жорстоким чоловік ставав, коли перебував у стані алкогольного сп'яніння - зі слів постраждалих, він тоді «починав бити всіх підряд, включаючи тварин».

«Доки було можливо, зловмисник переконував дівчаток у тому, що все, що з ними відбувається, є нормою, а коли ті почали чинити опір, почав застосовувати до них фізичну силу і залякування. За словами доньок, вони не наважувались розповісти про те, що відбувається, своїй матері, тому що дуже боялися батька. Одна з постраждалих навіть хотіла накласти на себе руки», - повідомили в главку.

Читайте такожЗарізав та втік: у Києві затримали чоловіка за жорстоке вбивство дружини (фото, відео)

Крім того, жінка і сама багато разів піддавалася насильству з боку свого чоловіка.

Членам сім'ї чоловік сам говорив, що ідею ґвалтування доньок виношував з 10-річного віку.

«Він говорив, що планував - коли одружиться і у нього народиться донька, буде першим...», - розповіла одна з постраждалих.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України. Його дії кваліфіковано за частинами 2 і 4 статті 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу. Розслідування триває, призначено ряд експертиз.

Фігуранту загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Крім того, в ході слідства буде дано оцінку діям правопорушника, який спонукав одну з його доньок покінчити з життям. Зараз ця інформація перевіряється.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова