Волонтери безоплатно надали житло жінці, а вона вирішила підзаробити на інших людях, які рятувалися від війни.

В Одеській області затримана харків'янка, яка переселенцям здавала в оренду неіснуючі квартири.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Відзначається, що 31-річна зловмисниця - мешканка Харкова – приїхала в Одеську область, бо через обстріли була змушена покинути свій будинок.

"Нещодавно вона сама змушена була тікати від обстрілів, але вирішила "підробити" на своїх земляках. Волонтери безоплатно надали житло жінці, але вона захотіла привласнити гроші громадян, які, як і вона, рятувалися від війни", - повідомили в поліції.

В Інтернеті зловмисниця знаходила авторів оголошень про пошук житла в західних регіонах України. Потім жінка телефонувала цим людям і пропонувала в оренду неіснуючу квартиру у Львові.

Від дій фігурантки постраждав харків'янин, який намагався врятувати свою сім'ю від постійних обстрілів. Аферистка отримала від нього 17 тис. грн на банківську карту в якості передоплати, після чого зникла.

За фактом відкрито провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантці може загрожувати до восьми років ув'язнення. Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині виявили переселенців з Харківщини, які збирали інформацію для росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: