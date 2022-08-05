Киянка разом зі спільниками збувала психотропні речовини.

У Києві 20-річна дівчина разом зі спільниками налагодила наркоканал. Зловмисники ховали небезпечні психотропні речовини у відрах зі штукатуркою.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва викрито 20-річну киянку, яка разом зі спільниками налагодила розгалужену мережу збуту особливо небезпечних психотропних речовин на території міста Києва", - йдеться у повідомленні.

20-річну дівчину затримали після отримання посилки. У ній правоохоронці знайшли пакунок з особливо небезпечною психотропною речовиною "4-ММС" вагою 630 гр. Цей "товар" ділки заховали у пластикове відро зі штукатуркою.

Як встановила прокуратура, зловмисники хотіли збувати психотропи як великими партіями, так і в роздріб, у вигляді так званих "закладок" на території Києва. Затриманій дівчині вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України. Їй вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

"Наразі встановлюються особи, які причетні до каналів постачання особливо небезпечних психотропних речовин, їх незаконного обігу та реалізації. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна", - додали у прес-службі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві затримали тероборонівця, який продавав гумдопомогу для ЗСУ.

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