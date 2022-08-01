Раніше він обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської ОДА.

У Києві добровельць територіальної оборони продавав гуманітарну допомогу, призначену Збройним силам України.

Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Чоловік, перебуваючи далеко від лінії зіткнення з російською армією, продавав бронежилети та інші засоби індивідуального захисту, які безплатно передавали Збройним силам України європейські партнери.

Його викрили безпосередньо під час збуту речей. Повідомляється, що раніше він обіймав посаду заступника Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що чоловік продавав ще й медичні аптечки та спальники.

"Для прикладу, розцінки: бронежилет 4-5 класів захисту – 680 доларів США, каска – 200 доларів США. Взяли ми ділка під час спроби продати близько 40 одиниць військової амуніції на суму більш як 600 тисяч гривень. А вдома в нього знайшли ще понад 120 бронежилетів і касок, більше 500 індивідуальних перев'язочних пакетів та аптечок і ще багато інших життєво необхідних для військових речей", - написав Клименко у Facebook.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері йому повідомлено про підозру (частина 3 статтті 201-2 Кримінального кодексу України).

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині зловмисники продавали гуманітарну допомогу для Збройних сил України та внутрішньо переміщених осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: