На час розслідування він буде в бойовому підрозділі ДКІБ.

Керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка відсторонено від виконання посадових обов'язків на час перевірки інформації про купівлю його дружиною квартири преміум-класу на Печерську в Києві за понад 25 мільйонів.

Як повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", відповідно до інформації пресслужби СБУ, відповідне рішення про відсторонення ухвалив голова Служби безпеки України Василь Малюк.

"На час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо", голова Служби Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Вітюка від виконання посадових обов'язків", - повідомили в СБУ.

При цьому, за рішенням голови СБУ, на час проведення перевірок Вітюк проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А".

"Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань", - повідомили у пресслужбі.

Що відомо про скандал з Вітюком та українським виданням

Минулого тижня журналісту Євгену Шульгату, який розслідував тему декларацій високопосадовців та відповідність зазначених у них доходів майну, спробували вручити повістку.

У розслідуванні "Слідства.Інфо" йшлося про майно сім'ї керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Журналіст Шульгат з'ясував, що дружина посадовця, Юлія, під час повномасштабної війни купила квартиру преміум-класу на Печерську в Києві за понад 25 мільйонів. Вітюку журналісти надіслали запитання щодо люксового майна, і натомість отримали як "відповідь" повістку Шульгату.

Через скандал Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доручив провести службову перевірку через спробу дати повістку журналісту.

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