Головнокомандувач ЗСУ ухвалив низку доручень.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доручив провести службову перевірку через спробу вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Євгену Шульгату, який розслідував тему декларацій високопосадовців та відповідність зазначених у них доходів майну, яке вони мають.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ у Telegram. Сирський відзначив, що професійна діяльність журналістів користується повагою керівництва Збройних Сил України та охороняється законодавством України.

У цьому зв'язку, він заявив, що Збройні Сили України засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб.

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"За матеріалами, опублікованими Громадською організацією "Слідство.Інфо", мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку", - наголосив Сирський.

Він додав, що за результатами службової перевірки будуть прийняті відповідні рішення.

Що розслідував Шульгат як журналіст

Скандал щодо спроби дати повістку Шульгату прогримів напередодні. Він як журналіст проводив розслідування про майно сім'ї керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка і з'ясував, що дружина посадовця під час повномасштабної війни купила квартиру преміум-класу на Печерську в Києві за понад 25 мільйонів.

Вітюку журналісти надіслали запитання щодо люксового майна, і вважають, що вручена повістка - це і є "відповідь" на їхній запит.

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