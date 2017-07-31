Службовці держпідприємства розікрали 3,5 мільйона на махінаціях з вугіллям - поліція

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України, спільно зі Службою безпеки, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури викрили службовців держпідприємства у розкраданні 3,5 млн грн на махінаціях з вугіллям. Про це повідомляє Головне слідче управління Національної поліції України.

Зазначається, що, зловживаючи службовим становищем, зловмисники занижували вартість та характеристики вугільної продукції, що завдало збитків державі на майже 3,5 млн грн.

«У період з середини 2016 року службовці одного з державних підприємств занижували якісні характеристики та вартість вугільної продукції, після чого реалізовували її на підконтрольні суб’єкти підприємницької діяльності. У подальшому вугілля збувалося на підприємства з реальними якісними показниками за ринковими цінами, а отримані кошти спільники переводили у готівку через конвертаційні центри та привласнювали», - йдеться у повідомленні.

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В повідомленні сказано, що слідчі провели санкціоновані обшуки на території Львівської, Рівненської та Миколаївської областей, а також міста Києва. За їхніми результатами вилучено документи та речові докази, що підтверджують злочинну діяльність посадовців.

Розпочатого кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, вилучені документи направлено для проведення всіх необхідних експертиз. Слідство у справі триває.

За вчинення даного правопорушення зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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