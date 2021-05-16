Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці затримали киянина за підозрою у вбивстві жінки.

Як повідомляє прес-служба поліції Київщини, правоохоронці отримали повідомлення від сина 51-річної жінки. Той розповів, що дізнався від сусідки, що мати не виходить на зв'язок. Приїхавши до неї в квартиру в селі Петропавлівська Борщагівка, чоловік виявив матір померлою. Згодом було встановлено, що жінку вбили.

Читайте такожОдеситка поскаржилася в поліцію на сусіда, який хотів зґвалтувати її сина

"Сусідка повідомила, що померла впродовж багатьох років перебувала у близьких стосунках з чоловіком зі столиці, який неодноразово бив потерпілу. За декілька днів до смерті жінки, сусідка при спілкуванні помітила у неї на обличчі численні гематоми. Жінка розповіла що посварилися з коханим на політичному підґрунті", - йдеться у повідомленні.

В поліції розповіли, що згодом особу зловмисника було встановлено - це 56-річний мешканець столиці. Його затримали. За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Чоловіку загрожує ув'язнення на строк від семи до п‘ятнадцяти років.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован