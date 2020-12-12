У Харківській області, на кордоні з Росією, контрабандисти підпалили бус з красною та червоню ікрою після того, як потрапили у так званий протиконтрабандний рів та застрягли.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
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Транспортний засіб, передня частина якого височіла над ровом майже у вертикальному положенні, намагався порушити кордон на ділянці відділу прикордонної служби «Вовчанськ» Харківського загону.
Під час огляду транспортного засобу в ньому та поряд були виявлені залишки червоної ікри, поряд лежала тара з-під чорної ікри. Осіб в «УАЗі» чи поряд з ним не було.
«Ознаки горіння мікроавтобуса вказували на можливість того, що його підпалили зумисно, можливо, щоб приховати сліди протиправної діяльності», - йдеться у повідомленні.
За даними прикордонників, сліди мікроавтобуса чітко свідчили, що він рухався з боку Росії.
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