За даними прикордонників, сліди мікроавтобуса чітко свідчили, що він рухався з боку Росії.

У Харківській області, на кордоні з Росією, контрабандисти підпалили бус з красною та червоню ікрою після того, як потрапили у так званий протиконтрабандний рів та застрягли.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

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Транспортний засіб, передня частина якого височіла над ровом майже у вертикальному положенні, намагався порушити кордон на ділянці відділу прикордонної служби «Вовчанськ» Харківського загону.

Під час огляду транспортного засобу в ньому та поряд були виявлені залишки червоної ікри, поряд лежала тара з-під чорної ікри. Осіб в «УАЗі» чи поряд з ним не було.

«Ознаки горіння мікроавтобуса вказували на можливість того, що його підпалили зумисно, можливо, щоб приховати сліди протиправної діяльності», - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, сліди мікроавтобуса чітко свідчили, що він рухався з боку Росії.

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Автор: Денис Прядко