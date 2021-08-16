У Кривому Розі після загибелі мера, зокрема, скасували деякі заходи.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області з 16 серпня оголошено жалобу через загибель мера Костянтина Павлова.

На час жалоби, з 16 серпня і до дня поховання, у місті будуть приспущені державні прапори та скасовані концертні й спортивні заходи, повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Криворізького міськвиконкому.

Дата поховання Павлова поки невідома, її оголосять після узгодження з правоохоронними органами та сім'єю покійного.

Наразі невідомо, хто виконує обов’язки міського голови Кривого Рогу замість загиблого.

Нагадаємо, 15 серпня у власному будинку в селі Вільне на Дніпропетровщині знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі Павлова по ст. 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці розглядаються чотири версії загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, а також доведення до самогубства.

Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу у 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

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Автор: Раїса Юргель