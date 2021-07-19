Його затримали поліцейські.

У Дніпрі чоловік з невідомих причин напав з каменем на двох осіб.

Про це пише Інформатор з посиланням на прес-службу патрульної поліції Дніпра.

Інцидент стався 9 липня. На житловому масиві Перемога чоловік вдарив двох людей каменем.

На місце викликали правоохоронців. Вони побачили двох постраждалих, які лежали на асфальті без свідомості. Поруч знаходився сам нападник, його затримали. Також поліцейські виявили камінь зі слідами крові.

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Автор: Людмила Жерновська