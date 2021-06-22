Він завдав родичу чотири удари в область голови, шиї та у спину.

У Київській області чоловік рубанув сокирою молодшого брата, а потім намагався звинуватити в цьому свого батька.

Про це повідомляють у поліції Київської області.

До поліції зателефонував сам зловмисник. Він представився вигаданим прізвищем і заявив, що в селі Андріївка батько вдарив свого сина сокирою.

З'ясувалося, що того дня батько спільно з обома синами вживали алкоголь. Згодом старший брат пішов відпочивати, а молодший лишився з батьком.

Читайте такожВибух у багатоповерхівці під Києвом: рятувальники виявили тіло загиблого (фото, відео)Чоловік вийшов палити, а коли повертався в будинок, то брат накинувся на нього з сокирою. Він завдав родичу чотири удари в область голови, шиї та у спину.

Слідчі встановили, що конфлікт виник внаслідок спадщини, яку батько забажав переписати на молодшого сина, оскільки старший син постійно пиячить.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього виявили 2.28 проміле алкоголю в організмі. Сокиру вилучили з місця події.

Потерпілий у важкому стані знаходиться в лікарні, але стан його стабільний.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили про підозру чоловіку за ч.3 ст.15 (Замах на злочин), ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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Автор: Людмила Жерновська