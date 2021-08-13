Вожатий зайшов у кімнату, де спали четверо дівчат, зняв з однієї з них спідню білизну, торкався руками її статевих органів та фотографував це на мобільний телефон.

У Бердянську слідчим відкрито кримінальне провадження за фактом розбещення малолітньої дівчини.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

12 серпня до поліції звернулась жінка 1988 року народження та розповіла, що в одному з дитячих таборів в місті Бердянськ вожатий вчиняв розпусні дії відносно її 10-річної доньки.

Працівники слідчо-оперативної групи, які опитали потерпілу в присутності педагога та психолога, встановили, що вранці 12 серпня вожатий зайшов у кімнату, де спали четверо дівчат. Вважаючи, що діти сплять і його дії ніхто не бачить, молодий чоловік зняв з однієї з дівчат спідню білизну, торкався руками її статевих органів та фотографував це на мобільний телефон.

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Співробітника табору затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 18-річний мешканець Києва, студент одного із ВНЗ столиці.

Наразі слідчим вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за ознаками ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Підозрюваному може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

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Автор: Денис Прядко