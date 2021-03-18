Востаннє він вийшов на волю в жовтні минулого року.

В Одесі затримано "злодія в законі" на прізвисько Мамука Хонський.

Як повідомили УНІАН в управлінні стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області, підозрюваного затримано вчора, 17 березня.

За даними оперативників управління, Мамука Хонський незаконно потрапив в Україну і тимчасово оселився в Одесі.

Статус "злодія в законі" 44-річний уродженець Грузії і громадянин Російської Федерації отримав у 2005 році, відбуваючи покарання у в'язниці. Він неодноразово судимий за тяжкі злочини. Загалом провів в місцях позбавлення волі РФ більше 20 років. Останній раз звільнився у жовтні 2020 року.

"Щоб не допустити реалізації злочинних планів "злодія в законі" і поширення його злочинного впливу на території області, правоохоронці за допомогою оперативних служб Нацполіції встановили його місцезнаходження, і затримали", - йдеться в повідомленні.

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Співробітники обласного управління Державної міграційної служби України вже склали адміністративний протокол за порушення норм міграційного законодавства.

Зараз чоловіка помістили в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Вирішується питання про його примусове видворення з нашої країни із забороною в'їзду в Україну.

Як повідомляють у соціальних мережах очевидці, групу людей, в числі яких був згаданий "злодій в законі", яка займалася грабежами та розбоями, затримали на вул. Сегедській, на території житлового комплексу "Армійський".

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Автор: Лариса Козова