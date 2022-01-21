У Миколаєві поліція викрила бордель - "студію масажу", яка надавала секс-послуги за гроші.
Про це розповіли у відділі комунікації поліції Миколаївській області.
Як встановили правоохоронці, для роботи закладу зловмисники спеціально орендували приміщення з окремими кімнатами, де позмінно працювали жінки під наглядом адміністратора. Година їхніх послуг коштувала від 700 до 3500 гривень.
Клієнтів знаходили за допомогою реклами в інтернеті, власного веб-сайту та візитівок.
Під час обшуку поліцейські вилучили банківський термінал для розрахунків, чорнові записи, документи, зокрема й прайс на послуги та записи про відвідувачів, а також печатку закладу, мобільні телефони, сім-карти, планшет, подарункові сертифікати та графік роботи жінок.
Окрім того, в салоні виявилися камери відеонагляду, за допомогою яких серед іншого таємно спостерігали за клієнтами.
Слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 302 "Створення або утримання місць розпусти і звідництво" Кримінального кодексу України. Винним загрожує до 7 років в'язниці.
Зараз поліцейські встановлюють інших фігурантів злочинного бізнесу, слідство триває.
Раніше УНІАН писав, у Рівному поліція "накрила" бордель, поки там надавали послуги. Одна з працівниць закладу прийшла на "зміну" просто під час обшуку.