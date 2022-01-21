"Гостей" обслуговували позмінно шестеро "масажисток", які за свої послуги брали від 700 до 3500 тисяч гривень.

У Миколаєві поліція викрила бордель - "студію масажу", яка надавала секс-послуги за гроші.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції Миколаївській області.

Як встановили правоохоронці, для роботи закладу зловмисники спеціально орендували приміщення з окремими кімнатами, де позмінно працювали жінки під наглядом адміністратора. Година їхніх послуг коштувала від 700 до 3500 гривень.

Клієнтів знаходили за допомогою реклами в інтернеті, власного веб-сайту та візитівок.

Під час обшуку поліцейські вилучили банківський термінал для розрахунків, чорнові записи, документи, зокрема й прайс на послуги та записи про відвідувачів, а також печатку закладу, мобільні телефони, сім-карти, планшет, подарункові сертифікати та графік роботи жінок.

Окрім того, в салоні виявилися камери відеонагляду, за допомогою яких серед іншого таємно спостерігали за клієнтами.

Слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 302 "Створення або утримання місць розпусти і звідництво" Кримінального кодексу України. Винним загрожує до 7 років в'язниці.

Зараз поліцейські встановлюють інших фігурантів злочинного бізнесу, слідство триває.

Раніше УНІАН писав, у Рівному поліція "накрила" бордель, поки там надавали послуги. Одна з працівниць закладу прийшла на "зміну" просто під час обшуку.

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