В Рівному поліція провела обшуки у закладі, що надає інтимні послуги, маскуючись під масажний салон.
Про це повідомляє видання "Рівне Онлайн".
Співробітники відділу протидії торгівлі людьми та рота поліції особливого призначення прийшли з обшуками до таких салонів по всі Україні одночасно.
У Рівному на момент штурму салону знаходилися п’ять немісцевих дівчат, ще одна прийшла на "зміну" просто під час обшуку.
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За інформацією правоохоронців, крім масажу в закладі також надавали "VIP-послуги", зокрема, пов’язані з мастурбацією. Вартість - від 1700 до 11000 гривень.
Коли силовики вдерлися до приміщення, дівчата намагалися збігти на вулицю. У них забрали телефони і змусили чекати завершення слідчих дій. Крім працівниць салону в будівлі знаходився і оголений клієнт, що отримував послуги в одній з кімнат.
Крім загальних приміщень у будинку, де облаштували бордель, було 4 типових кімнати з заклеєними вікнами, неоновою підсвіткою та широкими двоспальними ліжками.
В загальних кімнатах правоохоронці знайшли дві приховані вебкамерами з прямим підключенням до Інтернету, замасковані в аудіоколонках.
Під час обшуку також виявили масажні олії, лубриканти, одноразову спідню білизну, колекцію еротичного вбрання і екстравагантного взуття.
Були в шухлядах і методички для немісцевих про те, як дістатися до салону, а також про те, як реагувати в разі контакту з правоохоронцями.
Знайшли й офіційну касу (з касовими стрічками, де зазначено, що салон не надає інтимних послуг), і графік вимірювання температури працівниць.
Були й нетипові знахідки, як-от настільки ігри.
На другій годині обшуку до будівлі прийшла іще одна працівниця - дівчина з Херсону, яка прибула з валізою.
Працівниці салону можуть отримати адміністративні штрафи за ст. 181-1 КУпАП (проституція), а організаторам загрожує кримінальна відповідальність за сутенерство (ст. 203 ККУ).