Одна з працівниць закладу прийшла на "зміну" просто під час обшуку.

В Рівному поліція провела обшуки у закладі, що надає інтимні послуги, маскуючись під масажний салон.

Про це повідомляє видання "Рівне Онлайн".

Співробітники відділу протидії торгівлі людьми та рота поліції особливого призначення прийшли з обшуками до таких салонів по всі Україні одночасно.

У Рівному на момент штурму салону знаходилися п’ять немісцевих дівчат, ще одна прийшла на "зміну" просто під час обшуку.

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За інформацією правоохоронців, крім масажу в закладі також надавали "VIP-послуги", зокрема, пов’язані з мастурбацією. Вартість - від 1700 до 11000 гривень.

Коли силовики вдерлися до приміщення, дівчата намагалися збігти на вулицю. У них забрали телефони і змусили чекати завершення слідчих дій. Крім працівниць салону в будівлі знаходився і оголений клієнт, що отримував послуги в одній з кімнат.

Крім загальних приміщень у будинку, де облаштували бордель, було 4 типових кімнати з заклеєними вікнами, неоновою підсвіткою та широкими двоспальними ліжками.

В загальних кімнатах правоохоронці знайшли дві приховані вебкамерами з прямим підключенням до Інтернету, замасковані в аудіоколонках.

Під час обшуку також виявили масажні олії, лубриканти, одноразову спідню білизну, колекцію еротичного вбрання і екстравагантного взуття.

Були в шухлядах і методички для немісцевих про те, як дістатися до салону, а також про те, як реагувати в разі контакту з правоохоронцями.

Знайшли й офіційну касу (з касовими стрічками, де зазначено, що салон не надає інтимних послуг), і графік вимірювання температури працівниць.

Були й нетипові знахідки, як-от настільки ігри.

На другій годині обшуку до будівлі прийшла іще одна працівниця - дівчина з Херсону, яка прибула з валізою.

Працівниці салону можуть отримати адміністративні штрафи за ст. 181-1 КУпАП (проституція), а організаторам загрожує кримінальна відповідальність за сутенерство (ст. 203 ККУ).

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