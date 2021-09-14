Днями 14 госпіталізованих дітей випишуть з лікарні.

Офіс Президента рекомендував відсторонити від виконання обов'язків директора Хмельницького навчально-виховного об'єднання №1, де відбулося масове отруєння школярів.

Про це повідомляється на сайті Президента.

Сьогодні місто відвідали заступник керівника ОП Юлія Соколовська, радник-уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук та радник керівника Офісу Глави держави Вікторія Романова.

"Реформа харчування у школах передбачає не лише зміну меню й ремонт приміщень, а й відповідальне ставлення персоналу до заходів гігієни та санітарних норм. Медичний огляд є не формальністю, а важливою умовою безпеки дітей. За допущення таких випадків недобросовісного ставлення до своїх обов’язків і невиконання санітарних норм кухарями та персоналом, а також за відсутність належного контролю з боку керівництва винні нестимуть реальну відповідальність", - відзначила Соколовська.

Читайте такожУ Харкові хлопчик травмувався на шкільному стадіоні - він у важкому стані (фото)За її словами, директора школи, у якій отруїлися діти, рекомендовано відсторонити від виконання обов’язків.

Також проведуть перевірку отримання санітарних книжок працівниками харчоблоку та наявності необхідних аналізів і обстежень.

У приміщенні Хмельницької ОДА відбулася зустріч з керівництвом області та представниками правоохоронних органів. У ній взяли участь міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, головний державний санлікар Ігор Кузін та голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька.

Також відбулася зустріч з батьками школярів і директором школи.

"Сьогодні-завтра всі з 14 госпіталізованих дітей будуть виписані з лікарні. На щастя, отруєння не призвело до непоправного", – відзначила Соколовська.

Масове отруєння у Хмельницькому

Раніше у дітей з молодших класів Хмельницького навчально-виховного об'єднання №1 зафіксували симптоми отруєння. До лікарні госпіталізували 15 осіб – 14 дітей та дорослого.

Госпіталізація школярів розпочалася з 7 вересня, вже 9 вересня заклад перевели на дистанційне навчання.

13 вересня стало відомо, що масове отруєння учнів школи спричинив золотистий стафілокок, який виявили у працівників харчоблоку.

Автор: Людмила Жерновська