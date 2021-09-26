За попередньою інформацією, 32-річний водій не впорався з керуванням.

У Тарутине Одеської області Mercedes-Benz з правоохоронцями зіткнувся з опорою моста.

Про це повідомляє Болградське районне управління поліції області.

За попередньою інформацією, 32-річний водій не впорався з керуванням. У результаті аварії постраждали кермувальник та троє його пасажирів – співробітники місцевого відділення поліції, які знаходилися поза службою.

Потерпілих оглянули лікарі: водія, 22-річну жінку та її 31-річного колегу відпустили на амбулаторне лікування. 21-річна пасажирка знаходиться у місцевій лікарні з переломом щелепи та ключиці.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та працівники Державного бюро розслідувань. Обставини аварії встановлюються.

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Нагадаємо, 24 вересня в Одеській області, на трасі в селі Кам'янка, при зіткненні вантажівки і мікроавтобуса Citroën постраждали п'ятеро осіб, у тому числі 6-річний хлопчик.

Як повідомляли в соцмережах, в мікроавтобусі їхали співробітники внутрішньої безпеки поліції Одеської області. Також в машині була родичка одного із співробітників з 6-річною дитиною.

Згодом стало відомо, що постраждалий поліцейський помер.

Автор: Денис Прядко