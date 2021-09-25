Мікроавтобус, у якому їхали громадяни України та троє угорців, на великій швидкості в'їхав у вантажівку.

Внаслідок ДТП в Угорщині п'ятеро людей загинули, у тому числі два громадянина України.

Як повідомляє видання Mukachevo.net, аварія сталася поблизу угорського міста Абонь 24 вересня.

На 89-му кілометрі швидкісної автостради М4, у напрямку Будапешт-Солнок, мікроавтобус на великій швидкості в'їхав у вантажівку.

За інформацією угорських ЗМІ, у мікроавтобусі перебувало троє громадян Угорщини, один громадянин України та ще одна особа з подвійним угорсько-українським громадянством.

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Водій вантажівки, яка потрапила в ДТП, практично не постраждав.

"Я зупинився, тому що зупинився рух транспорту попереду. Я стояв буквально хвилину, коли відчув сильний удар ззаду", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Польщі сталася ДТП, внаслідок якої семеро наших співвітчизників постраждало, коли мікроавтобус з ними зіткнувся з вантажівкою. Дорожня пригода сталася на трасі неподалік міста Люблін. До його шпиталів і перевезли потерпілих.

Нагадаємо, на початку березня в Польщі поблизу міста Кашице опинився у кюветі рейсовий автобус Познань – Херсон. В результаті аварії загинули шестеро громадян України. ЗМІ писали, що в ДТП постраждав 41 пасажир автобуса. Усього в транспортному засобі перебували 57 осіб, зокрема, двоє водіїв.

Автор: Світлана Закелова