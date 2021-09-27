Для зменшення витрат зловмисник за допомогою великого магніту блокував роботу лічильника.

У Кривому Розі поліція викрила у квартирі майнінгову ферму криптовалюти, яку влаштував у власному помешканні 32-річний чоловік.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Під час обшуку у квартирі у Центрально-Міському районі правоохоронці виявили криптоферму, яка складалася з відеокарт, материнських плат та блоків живлення.

Лічильник електричної енергії в момент обшуку перебував у робочому стані та був підключений до електромережі. Для зменшення витрат чоловік за допомогою великого магніту блокував роботу лічильника.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 188-1 Кримінального кодексу України (викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що у США гідроелектростанцію, побудовану ще в 1897 році на річці Гудзон, пристосували під майнінг кріптовалюти.

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Автор: Тамара Отовська