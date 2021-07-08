Правоохоронці вилучили понад 18 терабайтів протиправного контенту.

В Україні кіберполіція викрила майже 50 осіб, які створювали, збували та розповсюджували дитячу порнографію.

Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ, кіберполіціянти у 14 областях провели профілактичну операцію під умовною назвою "Павутина". Її мета – протидія поширенню в Інтернеті порнографії за участю дітей.

Загалом правоохоронці провели 47 обшуків, було викрито 47 зловмисників, 16 з них вже оголосили про підозру. Також кіберполіція вилучила понад 18 терабайтів протиправного контенту.

Зокрема, у столиці затримали двох киянок, які створювали порно контент за участю власних дітей, а відзняті матеріали продавали в Інтернеті. В Одесі правоохоронці викрили п’ятьох місцевих жителів. З метою збагачення вони створили понад 300 сайтів, куди завантажували відео та фото порнографічного характеру, зокрема, за участю дітей.

Читайте такожНа Львівщині 20-річний хлопець розгромив майже 60 надгробків на могилах січових стрільців (фото)Крім того, на Хмельниччині чоловік продавав у месенджері дитячу порнографію, яку отримував від дітей, шантажуючи і залякуючи їх в соціальних мережах.

Загалом відкрито було 57 кримінальних проваджень за ст. 149 (Торгівля людьми), ст. 152 (Зґвалтування), ст. 155 (Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку), ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України. За чотирма фактами правопорушень до суду направлені обвинувальні акти.

Раніше вже стало відомо, у Дніпрі чоловіку оголосили підозру за виготовлення порно та розбещення 17 дітей.

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Автор: Таня Поляковська