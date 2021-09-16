Поліція знайшла в мобільному телефоні жінки "доказову базу" причетності до поширення забороненого контенту.

В місті Лисичанськ Луганської області поліція викрила жінку у виготовленні порнографії.

Як повідомляється на сайті обласної поліції, 42-річна жінка знайомилась з чоловіками в мережі, а потім за гроші поширювала у Viber особисті порнографічні фото.

Поліція провела обшук у помешканні жінки, в мобільному телефоні господарки виявили доказову базу причетності до поширення забороненого контенту.

Даний факт внесений до ЄРДР за ст. 301 "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів" КК України. Жінці загрожує штраф або обмеження волі на строк до трьох років.

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Раніше науковці з'ясували, чи викликає у чоловіків перегляд порно проблеми з ерекцією.

Команда нейробіологів запросила для дослідження 211 чоловіків-геїв. Орієнтація, на думку науковців, ніяк не впливала на результати експерименту: сексуальні особливості цієї групи слабо вивчені, але статеві органи у гомосексуалів функціонують так само, як і у гетеросексуалів.

Фахівці дійшли до висновку, що порнографія не є причиною розвитку порушень ерекції.

Автор: Дмитро Захаров