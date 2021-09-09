Організаторка забороненої справи віддала правоохоронцю понад 259 тисяч гривень.

В Одесі за "кришування" порнобізнесу судитимуть поліцейського.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що співробітники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції завершили розслідування щодо співробітника Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, який систематично брав гроші у жительки Одеси за прикриття її порнобізнесу.

"26-річний поліцейський обіцяв не притягувати її до кримінальної відповідальності за виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру. За це протягом двох років – з жовтня 2019-го по квітень 2021 року – жінка віддала поліцейському понад 259 тисяч гривень. ДБР затримало оперуповноваженого при одержанні чергового "траншу", - йдеться в повідомленні.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Поліцейський обвинувачується у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Раніше в Одесі сімейному лікарю оголосили підозру у зберіганні дитячої порнографії. Під час обшуку вдома у чоловіка знайшли кілька терабайт порнографічного контенту.

А в Києві за виготовлення порно за участю 5-річної дочки судитимуть жінку. Мати два роки вчиняла розпусні дії щодо дитини та знімала на камеру.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Лариса Козова