скріншот відео
У київському метро помітили чергових "зачеперів", які вилізли на дах одного з вагонів поїзда.
Відповідне відео опубліковане у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.
На записі видно, що інцидент стався на мосту Метро. Поїзд на відео стоїть, очевидно, через це можливий збій на всій лінії підземки.
"Недоумство і відвага - девіз цих молодих хлопців, які вважають, що роблять дуже крутий вчинок", - пише автор публікації.
Інші інциденти в метро Києва
- У Києві чоловік головою вдарив співробітницю метрополітену і потрапив на відео
- У метро Києва неадекватний пасажир з лайкою виламав турнікет і потрапив на відео
- У Києві хулігани розбили вікна в чотирьох поїздах метро: пасажири дивом не постраждали (фото)
- У Києві на станції метро "Палац спорту" пасажир впав на рейки
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram