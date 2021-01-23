Інцидент стався на столичному мосту Метро.

У київському метро помітили чергових "зачеперів", які вилізли на дах одного з вагонів поїзда.

Відповідне відео опубліковане у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.

На записі видно, що інцидент стався на мосту Метро. Поїзд на відео стоїть, очевидно, через це можливий збій на всій лінії підземки.

"Недоумство і відвага - девіз цих молодих хлопців, які вважають, що роблять дуже крутий вчинок", - пише автор публікації.

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Автор: УНІАН