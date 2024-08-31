За версією ТЦК, чоловік "добровільно" покинув посеред дороги неповнолітнього сина і півсотні пасажирів, за яких був відповідальним, аби пройти ВЛК і відправитися на військовий полігон.

Водій туристичного автобуса з Полтави, якого напередодні затримали на Івано-Франківщині працівники місцевого ТЦК, порушив правила військового обліку, не має права на відстрочку та не був заброньований. Про це повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

"Під час проведення мобілізаційних заходів мобільною групою Надвірнянського ТЦК та СП Івано-Франківської області було виявлено громадянина України призовного віку. В ході спілкування з ним з'ясувалося, що він порушив військовий облік і не має права на відстрочку або бронювання. З огляду на це, громадянину запропонували пройти військово-лікарську комісію, на що він добровільно погодився", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби, після чого його направили для проходження базової військової підготовки в один із навчальних центрів.

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"Знову наголошуємо на важливості оновлення військово-облікових даних та наявності при собі відповідних документів (як у паперовому вигляді, так і в додатку "Резерв+"). Це допоможе уникнути порушень законодавства та неприємних ситуацій", – наголосили у ТЦК.

Скандал із затриманням водія автобуса на Івано-Франківщині

Як писав УНІАН, напередодні у місті Яремча мобільна група у складі правоохоронців та працівників ТЦК затримала водія туристичного автобуса із Полтавщини, який перевозив 50 пасажирів.

Як розповіли "Суспільному" пасажири, які стали свідками події, водія разом із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Пасажири автобуса залишились на вулиці. Із водієм їхав його 14-річний син, який залишився один.

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