Із собою дезертири прихопили автомати Калашникова.

З військового полігону в Одеській області втекли троє мобілізованих з числа колишніх в’язнів. Із собою вони прихопили зброю, повідомляє місцеве видання "Думська".

"Троє мобілізованих військовослужбовців, які нещодавно підписали в місцях позбавлення волі контракти на службу в Силах оборони, 24 серпня втекли з полігону в Одеській області", – йдеться у повідомленні.

Як розповіли журналістам в правоохоронних органах, на полігоні тривали заняття з відпрацювання тактичного переміщення і стрільби в умовах, наближених до бойових. Саме під час такого уроку фігуранти і втекли.

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Дезертири були приписані до однієї із механізованих бригад. Під час втечі вони прихопили із собою автомати Калашникова. "Думська" також називає імена втікачів: Юрій Войтюк, Станіслав Іванов і Денис Мацюра. Усі – в званні солдата.

Наразі в Одеській області оголошено план із розшуку та затримання дезертирів.

Колишні в’язні в лавах ЗСУ

Як писав УНІАН, військові від початку розуміли, що частина в’язнів, які зголосилися на добровільну мобілізацію, неодмінно втечуть. За словами командир Другого батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитра Кухарчука, таких у будь-якому випадку буде абсолютна меншість.

Заступниця Міністра юстиції Олена Висоцька щодо цього наголошувала, що в разі втечі мобілізованим екс-в’язням загрожуватиме нова кримінальна відповідальність із перспективою сісти до в’язниці знову – на 5-10 років залежно від обставин.

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