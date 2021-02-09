В середмісті Дніпра палав торговельний центр «Мост-Сіті».
Про це йдеться у повідомленні ДСНС області у Facebook.
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Рятувальники уточнюють, що зайнялася вивіска ресторану на фасаді закладу. На місце події виїхали вогнеборці двох міських частин. Протягом півгодини полум’я вдалось приборкати.
У ДСНС закликали громадян насамперед викликати в таких випадках рятувальників, а вже потім знімати пожежу на камеру.
На поширених в мережі кадрах помітно, що внаслідок події на свіже повітря вивели десятки відвідувачів ТЦ.
Потерпілих немає.
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