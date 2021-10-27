Підліток може уникнути покарання за криваву аварію через проект закону, який зараз знаходиться на розгляді.

Жахлива ДТП у Харкові, в якій 16-річний "мажор" на Infiniti врізався в машину, обростає новим скандалом. Виявилося, Микола Харківський може уникнути покарання і потрапити під амністію, його можуть звільнити прямо у залі суду.

Про це на своїй сторінці в Facebok написав депутат Харківської міської ради Ігор Черняк.

Ситуацію, що склалася політик назвав" зрадою", яку можна запобігти. За словами Черняка, 16-річний "мажор" підпадає під амністію за проектом закону про амністію до 30-ї річниці Незалежності України. Наразі цей проект знаходиться на розгляді Верховної Ради, його можуть прийняти вже незабаром.

Політик звернувся до депутатів ВР з проханням не приймати закон у поточній редакції, адже вона дозволить 16-річному "мажору" піти від відповідальності. Він зазначив, що якщо підліток залишиться на волі, він продовжить "спокійно вбивати людей".

Читайте такожБатько харківського "мажора" вперше прокоментував ДТП, озвучивши несподівану версію"Амністія поширюється на неповнолітніх. Передбачені винятки. Але у випадку з Миколою вони не працюють. Вчинений ним злочин за законом вважається ненавмисним. Він також не підпадав би під амністію, якби перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Але за офіційною інформацією поліції він був тверезий. А тому в разі прийняття закону в нинішній редакції є всі перспективи його звільнення прямо в залі суду. Крапка", - пояснив ситуацію Черняк.

Раніше УНІАН повідомляв, що 16-річному водієві Infiniti оголосили про підозру. Вже завтра йому можу обрати запобіжний захід.

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Автор: Поліна Кузенко