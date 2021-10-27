Скоро суд буде обирати неповнолітньому водієві запобіжний захід, зазначили у поліції.

Причетний до скоєння смертельної ДТП у Харкові 16-річний водій Infiniti у момент трагедії не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Про це під час брифінгу заявив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Харківській області Олександр Умніков.

"Водій був доставлений до наркологічного центру, де у нього пристроєм "Драгер" було продуто 0%, відібрані зразки сечі. На сьогодні цим медзакладом виданий акт, що він не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння", – розповів поліцейський.

За його словами, автомобіль Infiniti зареєстрований на матір хлопця, посвідчення водія він не отримував.

Відповідаючи на запитання, з якою швидкістю рухалася вказана іномарка в момент ДТП, Умніков зазначив, що про це стане відомо після проведення комплексних експертиз.

Він також додав, що затриманий є студентом одного з технікумів Харкова.

За його інформацією, хлопець вже притягувався до кримінальної відповідальності за умисне спричинення тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Читайте такожБатько харківського "мажора" вперше прокоментував ДТП, озвучивши несподівану версію"В липні водій автомобіля Infiniti притягувався до кримінальної відповідальності. На даний час є вирок Червонозаводського райсуду міста Харкова, згідно з яким його засуджено за ч. 1 ст. 122 ККУ до двох років позбавлення волі із застосуванням ст. 75 Кримінального кодексу з умовним відбуванням покарання строком на 1 рік", – розповів Умніков.

Начальник відділу зазначив, що питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде вирішуватися завтра, 28 жовтня.

Нагадаємо, смертельна ДТП в Харкові трапилася ввечері 26 жовтня. У місті 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, зіткнувся із Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 років та 16-річна дівчина з тяжкими травмами доставлені до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами") Кримінального кодексу України.

За даними поліції, на водія Infinitі вже складались матеріали про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 126 КУпАП ("Керування без посвідчення водія") та ч. 1 ст. 122 КУпАП ("Перевищення швидкості").

Автор: Світлана Макринська