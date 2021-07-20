Він посперечався з сестрою через перерозподіл спадщини.

На Буковині чоловік підпалив будинок, у якому перебували його сестра та маленька племінниця.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

18 липня на спецлінію "102" надійшло повідомлення від 28-річної жительки села Клішківці про те, що рідний брат навмисно підпалив помешкання, у якому перебувала її 4-річна донька.

Правоохоронці встановили, що того дня 23-річний чоловік прийшов до будинку своєї сестри. Між ними виникла суперечка на ґрунті перерозподілу спадщини після смерті їхнього батька.

Читайте такожЛежали без свідомості: у Дніпрі чоловік побив людей каменем (фото)У розпалі конфлікту буковинець вхопив місткість з невідомою речовиною та погрожував підпалити будинок. Сестра намагалася перешкодити йому, у результаті чого брат декілька разів ударів її каністрою по тілу.

Жінка вибігла на вулицю, аби викликати відповідні служби. Коли повернулася в кімнату, побачила, що брат облив помешкання невідомою речовиною та підпалив, після чого зник з палаючого помешкання.

Вона одразу вхопила на руки дитину, яка дивилася телевізор у кімнаті та вибігла з нею на подвір’я. Буковинка отримала незначні опіки тіла, однак від госпіталізації відмовилася.

Поліцейські, які приїхали на виклик, з’ясували, що після підпалу, чоловік пішов до свого будинку, який знаходиться по сусідству, та зачинився там.

За фактом вчинення протиправних дій слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15 (Замах на злочин) та пунктом 2 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На місце події одразу прибули співробітники роти особливого призначення поліції та Корпусу оперативно-раптової дії. Спецпризначенці затримали його, чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

З місця події вилучили речові докази. Наразі встановлюється сума завданих збитків. Слідчі поліції вже повідомили затриманому про підозри. Триває досудове розслідування.

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Автор: Людмила Жерновська