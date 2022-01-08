Дитині обпалило обличчя та руки.

На Черкащині 11-річний хлопчик травмувався феєрверком, який знайшов на вулиці.

Як повідомили в поліції області, дитина отримала опіки обличчя та рук.

Подія сталася сьогодні, 8 січня, в селі Сагунівка.

"11-річний хлопчик знайшов на вулиці феєрверк та підпалив його. У результаті піротехнічний засіб спалахнув, дитина отримала термічний опік обличчя та обох кистей. Малолітнього доставили до лікарні та госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Росії шалена петарда розгромила родині квартиру під Новий рік (фото)Щоб петарда чи феєрверк не стали для вас вибухівкою правоохоронці рекомендують дотримуватись таких правил під час вибору та придбання піротехніки:

купувати ці вироби лише у спеціалізованих торговельних місцях;

перевіряти наявність на піротехнічному виробі інформації про термін придатності або гарантійний термін;

до кожного піротехнічного виробу в обов'язковому порядку має бути інструкція із застосування з інформацією про небезпеку піротехнічного виробу та обмеження за віком щодо його застосування;

не купувати вироби сумнівного вигляду, що мають дефекти та інші пошкодження корпусу або ґніту.

Як повідомляв УНІАН, громадяни України зареєстрували на сайті президента петицію про заборону використання в Україні петард і феєрверків.

А у Запоріжжі стався випадок, коли феєрверк потрапив дівчині в обличчя.

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