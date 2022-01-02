Конструкцію належним чином не закріпили, вона впала, а заряди полетіли у натовп.

На Хортиці у Запоріжжі нетверезі чоловіки запускали салют, але ненадійно закріпили його. Один із зарядів потрапив в обличчя дівчини, що стояла поруч. Постраждалій надали першу допомогу правоохоронці.

Кадри з місця події з’явилися в пабліку "Ridne Zp" в Instagram.

Зазначається, що подія сталася 1 січня на Кургані Єдності, де відпочивали кілька десятків людей.

Читайте такожУ Росії шалена петарда розгромила родині квартиру під Новий рік (фото)Святкування першого дня 2022-го відбувалося досить спокійно, поки двоє п'яних чоловіків не вирішили запускати салют. Конструкцію належним чином не закріпили, вона впала, а заряди полетіли у натовп.

"Як підсумок: потрапляння одного заряду в обличчя дівчині", - йдеться в публікації.

Першу допоможу постраждалій надали поліціянти, що були поруч. Про стан дівчини не повідомляють.

Як повідомляв УНІАН раніше, за кілька годин до Нового року у столичному метро сталася бійка у вагоні поїзда.

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