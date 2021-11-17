Дівчинка померла внаслідок падіння з велосипеда, яким керувала її тітка.

Поблизу міста Ічня Прилуцького району Чернігівської області внаслідок падіння з велосипеду дорогою з дитсадка померла 4-річна дівчинка.

Про це повідомляє сектор комунікацій Головного управління Національної поліції в області.

Зазначається, що учора ввечері до правоохоронців звернулася жителька Ічні. За її словами, вона їхала поза межами населеного пункту на велосипеді разом із двома малолітніми дітьми.

"Під час руху неосвітленою ділянкою дороги всі троє впали з велосипеда. Внаслідок цього дівчинка, що їхала на багажнику, тяжко травмувалася. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла в лікарні", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-офіцера поліції у Прилуках Юлії Жукової, дітей везла їхня тітка. 3-річного хлопчика та 4-річну дівчинку вона забрала з дитячого садка та їхала з ними додому.

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Автор: Ірина Синельник