У правоохоронця залишився 10-річний син.

Сьогодні вранці в аварії у Донецькій області під час виконання своїх службових обов'язків загинув 38-річний майор поліції Олександр Корж.

Про це в четвер, 15 липня, розповіли в поліції Донеччини.

За словами правоохоронців, Корж був за кермом службового авто та разом із колегою доставляв із Луганської області зловмисника, затриманого за зґвалтування. Однак на дорозі поблизу міста Родинське Донецької області машина з'їхала у кювет і перекинулася. Майор загинув, а пасажири отримали тілесні ушкодження.

Олександр Корж присвятив службі в органах внутрішніх справ 21 рік.

Читайте такожУ пансіонаті Херсонської області раптово застрелився поліцейський"Усе життя поліцейський працював на лінії розшуку безвісно зниклих осіб і злочинців, які переховувалися від закону, повернув додому сотні людей та не дав уникнути покарання зловмисникам. З початку року Олександр обійняв посаду старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції та почав розкривати тяжкі та особливо тяжкі злочини", - розповіли в поліції.

У правоохоронця залишився 10-річний син.

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Автор: Катерина Комолова