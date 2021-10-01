Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

На Донеччині заочно судитимуть вісьмох керівників та конвоїрів в’язниці "Ізоляція", які катували полонених.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2017 років двоє представників "служби спеціальних операцій Міністерства державної безпеки "ДНР" організували та контролювали незаконну діяльність представників НВФ, які захопили та незаконно утримували цивільних осіб та військовослужбовців Збройних сил України у так званій в’язниці "Ізоляція" у Донецьку.

"Зокрема, за їхніми злочинними наказами 6 осіб з числа конвоїрів та охоронців "бази" псевдоміністерства незаконно утримували у нелюдських умовах "в’язниці" 24 громадян. Обвинувачені жорстоко поводились з полоненими, застосовуючи до них засоби ведення війни, заборонені чинними міжнародними договорами, у тому числі жорстоке психологічне і фізичне насилля та катування, примусове залучення до праці", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Херсонщині поліція врятувала підприємця: конкурент заплатив за його вбивство 40 тисяч доларів (фото)За відомостями прокуратури, оскільки зловмисники переховуються від слідства, їх судитимуть заочно. Наразі обвинувальний акт спрямовано на розгляд до Красноармійського міськрайонного суду. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Що таке "Ізоляція"

"Ізоляція" - сумнозвісна секретна в'язниця бойовиків ОРДО, підпорядковується так званому "МДБ ДНР". Була сформована в червні 2014 року на базі захопленого бойовиками арт-фонду "Ізоляція", обладнаного на території старого заводу.

Про "Ізоляцію" відомо небагато. За інформацією ЗМІ, її в'язні можуть роками сидіти там без суду і слідства. Щодо затриманих практикуються тортури. При цьому значна частка затриманих - громадяни РФ і колишні бойовики "ДНР".

Автор: Світлана Макринська