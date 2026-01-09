Пів мільйона українців без світла: в Міненерго розповіли про наслідки удару Росії

Росія здійснила чергову масовану атаку на енергетичну та цивільну інфраструктуру України.

Понад 500 тисяч споживачів у Києві та Київській області опинилися без світла. При цьому повністю знеструмлене місто Славутич.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник на брифінгу зранку 9 січня повідомив, що вночі російські окупанти випустили проти України понад 240 ударних дронів та 36 ракет морського й наземного базування. Внаслідок масованого удару зазнали суттєвих пошкоджень підстанції та повітряні лінії електропередачі, а також об’єкти генерації.

Як наслідок, на лівому березі столиці та в частині Київської області були застосовані аварійні відключення. Водночас графіки погодинних відключень продовжують діяти на правому березі Києва.

Відео дня

На Дніпропетровщині від учора заживлено понад один мільйон раніше знеструмлених через удари РФ споживачів. Все ще залишаються без світла понад 34 тисячі абонентів. У Запоріжжі з учорашнього дня відновлювальні роботи успішно завершено.

Не через російські обстріли, а через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково знеструмлені понад 1000 населених пунктів у ряді регіонів, найбільше на Київщині та на Чернігівщині. Тут ведуться роботи по відновленню електропостачання.

Протягом дня енергетики обіцяють повернути погодинні графіки у всіх регіонах, окрім Лівобережжя Київщини.

Удар Росії по Україні 9 січня - головні новини

В ніч на 9 січня основний удар російські терористи нанесли по Києву. Внаслідок обстрілів в частині міста зникло опалення та гаряча вода. Це сталося через знеструмлення об'єктів водопровідної інфраструктури столиці.

На Київщині зранку 9 січня понад 370 тисяч домогосподарств залишилися без електропостачання. Проте тільки у 90 тисяч сімей світла не стало через наслідки обстрілу. Левова частка абонентів знаходиться в тимчасовому блекауті через негоду.

Вас також можуть зацікавити новини: