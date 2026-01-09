Трамп хоче Гренландію: в Італії заявили про серйозність питання

Мелоні закликала НАТО посилити свою присутність в Арктиці.

Європа має серйозно поставитися до занепокоєнь США щодо безпекової ситуації навколо Гренландії. Однак силове захоплення острова американцями є малоймовірним. Про це на пресконференції заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яку цитує The Guardian.

Так, коментуючи останні заяви президента США стосовно передачі Гренландії під американський контроль, вона наголосила, що не підтримає жодного такого кроку і вважає, що це "не відповідатиме чиїмось інтересам, навіть США".

Вона стверджує, що адміністрація Трампа хотіла використати свої "надзвичайно наполегливі методи", щоб привернути увагу до питання стратегічної важливості та безпеки північного регіону.

"Я й надалі вірю, що послання, яке США хочуть передати, полягає в тому, що вони не приймуть надмірного втручання з боку інших іноземних гравців", – сказала вона.

Вона додала, що Гренландія має бути визначена як пріоритетна зона для НАТО, з "серйозною дискусією"" щодо того, як її захистити та "зменшити тиск" з цього питання.

Також Мелоні заявила, що наслідки будь-якого потенційного військового руху США в Гренландії "зрозумілі всім", тому вона не вважає їх реалістичними.

Водночас вона наголосила, що європейці мають серйозно ставитися до попереджень США про важливість регіону і зробити більше для забезпечення безпеки Арктики, включно з "серйозною та значною присутністю" сил НАТО там.

Проблема Гренландії: останні новини

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив президенту США Дональду Трампу, що той не може захопити територію, "тому що хоче цього".

Нільсен закликав Сполучені Штати до шанобливого діалогу належними дипломатичними та політичними каналами, використовуючи вже наявні форуми, засновані на угодах, укладених зі Сполученими Штатами.

"Діалог має відбуватися з урахуванням того, що статус Гренландії заснований на міжнародному праві та принципі територіальної цілісності", - додав він. Політик мав на увазі раніше зроблену заяву європейських лідерів, яка підтверджує, що "Гренландія належить своєму народу".

