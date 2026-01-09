В Росії пояснили, для чого обстріляли 'Орєшніком' Україну минулої ночі

Ворог заявляє, що вразив лише військові і енергетичні цілі.

В Росії вигадали виправдання нічній атаці на Київ і Львів - це помста за ніби-то обстріл резиденції президента РФ, заявляє міністерство оборони РФ на своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні ввечері, у відповідь на терористичну атаку київського режиму на резиденцію Президента Російської Федерації в Новгородській області, здійснену в ніч на 29 грудня 2025 року, Збройні сили Росії здійснили масштабний удар високоточними далекобійними наземними та морськими озброєннями, включно з мобільним ракетним комплексом середньої дальності "Орєшник", а також атакували безпілотні літальні апарати по критично важливих об'єктах на території України", - сказано у повідомленні.

Також у цьому повідомленні ні слова про враження цивільних обєктів:

"Були уражені об'єкти виробництва безпілотних літальних апаратів, які використовувалися під час теракту, а також енергетична інфраструктура, що забезпечує роботу військово-промислового комплексу України".

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп чітко підтвердив, що не вірить у байки Путіна про нібито атаку українських БПЛА на його резиденцію на Валдаї. Трамп сказав, що "не вірить, що такий удар узагалі був. Щось справді сталося неподалік, але це не мало до цього жодного стосунку".

Він також пояснив, чому спочатку всерйоз сприйняв брехню Путіна:

"Тоді ніхто нічого не знав. Я вперше почув про це саме в той момент. Він (Путін) сказав, що його будинок атакували. Ми не віримо, що це сталося – принаймні зараз, коли змогли перевірити. Але тоді ми вперше взагалі про це почули", - сказав він.

Атака на Валдай - що відомо

Як писав УНІАН, Росія з 29 грудня стверджує, що Україна нібито намагалася атакувати ударними дронами резиденцію президента Володимира Путіна, але всі апарати було збито. Путін навіть подзвонив президенту США і поскаржився на те, що українці, мовляв, намагалися його вбити.

Пізніше у розмові з журналістами Трамп заявив, що був "дуже розгніваний" почувши від Путіна ці звинувачення. Водночас згодом в американських ЗМІ з'явилися витоки про те, що розвідувальні служби США, перш за все ЦРУ, дійшли висновку, що українські дрони не були націлені на резиденцію Путіна і довели цей висновок до президента.

