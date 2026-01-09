Погрози Трампа женуть ціни на нафту до нових вершин, але є нюанс

Аналітики вважають, що в разі збільшення постачання нафти з Венесуели ціни вже в першому кварталі 2026 року можуть коливатися в межах 50 доларів за барель.

Ціни на нафту зранку 9 січня продовжили зростання, оскільки учасники ринку зважували погрозу президента США Дональда Трампа вдарити по Ірану, повідомляє Bloomberg.

За даними порталу Іnvesting, станом на 10:14 за київським часом, вартість нафти марки Brent зросла на 54 центи - до 62,53 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 50 центів - до 58,26 долара за барель.

Видання зазначає, що американський лідер погрожував "жорстко" вдарити по Ірану, якщо уряд країни вб’є протестувальників під час масових заворушень.

Тим часом, Трамп заявив телеканалу Fox News, що підтримує двопартійний законопроект про санкції проти Росії, який вже наступного тижня буде винесений на голосування в Конгресі. Журналісти зазначають, що цей захід спрямований на покарання покупців російської нафти, ключовими з яких залишаються Китай та Індія. Він передбачає, зокрема, запровадження мит на експорт товарів до США для покупців російської нафти. Його реалізація потенційно може підштовхнути вгору нафтові ціни.

Попри нинішнє зростання вартості "чорного золота", аналітики дають зрозуміти, що цей стрибок цін тимчасовий. Goldman Sachs Group зазначає, що більшість її клієнтів очікують падіння вартості "чорного золота".

"Нафта залишається в полоні складного танцю між підвищеним геополітичним ризиком і зростанням запасів", – сказав керівник відділу досліджень сировинних товарів у Westpac Banking Corp Роберт Ренні.

Він додав, що збільшення поставок з Венесуели та зростання видобутку в інших країнах можуть призвести до того, що ціни в першому кварталі 2026 року будуть коливатися в межах 50 доларів.

Інвестори також продовжують аналізувати дії США щодо Венесуели після усунення президента Ніколаса Мадуро. Майже 20 керівників нафтових компаній, серед яких представники Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. та досвідчений нафтовидобувач Гарольд Хемм, мають зустрітися з Трампом та високопосадовцями в Білому домі 9 січня, щоб обговорити відновлення енергетичного сектору країни.

Видання зазначає, що Chevron - єдина американська компанія, якій Вашингтон дозволив вести діяльність у Венесуелі - завантажує танкери венесуельською нафтою найшвидшими темпами.

"Торгові компанії Trafigura Group і Vitol Group ведуть переговори з американськими нафтопереробними компаніями, щоб оцінити їхню зацікавленість у купівлі венесуельської нафти, і обидві отримали попередні ліцензії Міністерства фінансів США на продаж нафти", - додають журналісти.

Ціни на нафту та спецоперація США у Венесуелі

8 січня ціни на нафту зросли на тлі подій у Венесуелі та зниження запасів палива у США, які є найбільшим споживачем нафти у світі.

Для самої Венесуели новий рік приніс приголомшливі новини. 3 січня президент США Дональд Трамп підтвердив захоплення Ніколаса Мадуро американськими військовими.

Американський президент фактично визнав, що головна мета спецоперації США - встановлення контролю над нафтою Венесуели.

Вже 7 січня американський уряд анонсував "негайний" початок розпродажу венесуельської сирої нафти на світовому ринку. Очікується, що буде реалізовано приблизно 30-50 мільйонів барелів.

