Війна Путіна проти України побудована на брехні, зазначають журналісти.

Перед операцією США у Венесуелі, російський диктатор Володимир Путін вчергове попався на брехні, пише The Hill.

Йдеться про нібито спробу України атакувати резиденцію Путіна у Валдаї. Спершу цю інформацію заперечили в Києві, а згодом і в ЦРУ. І Трамп, який спершу нібито висловив гнів після розмови з Путіним, здається, зрозумів, що російський президент його обманює.

Журналісти відзначили, що вся війна РФ проти України побудована на брехні. Йдеться про твердження про нібито етнічних росіян, керування Україною нацистами та загрозу НАТО для Росії. Путін вважає, що виграє війну і така думка також побудована на брехні. Оскільки російська розвідка та військові постійно передають володарю Кремля неправдиву інформацію.

Путін також збрехав Трампу, коли сказав, що хоче "аби Україна досягла успіху". Оскільки він ніколи не визнавав Україну справді незалежною державою. Успішна, процвітаюча демократична Україна – це загроза старій, корумпованій, фашистській державі, якою керує Путін. Натомість диктатор хоче знищити Україну, повернути її до складу відродженої Російської імперії.

І ці бажання та брехня стали дуже дорогими для РФ. За даними DeepState, у 2025 році російські війська окупували 4336 кв км української території. Журналісти назвали це жахливим результатом, враховуючи, що втрати Росії у війні з Україною минулого року зростали швидше, ніж будь-коли з 2022 року. А з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 1,2 млн вбитих і поранених.

На тлі цього виникають питання того, чи здатна РФ продовжувати війну. Як відзначає видання Meduza, "після двох років зростання, спричиненого війною, економіка Росії сповільнюється майже до нуля". А низькі ціни на нафту змусили Центральний банк РФ попередити про можливі скорочення бюджету. На тлі цього, відзначають журналісти, впевненість окремих людей на Заході у тому, що РФ виграє війну, побудована на брехні.

Видання зазначає, що опитування в Україні показують, що 76% людей, попри виснаження, вважають неприйнятним визнання окупованих українських територій частиною Росії в обмін на припинення війни. І український президент Володимир Зеленський повинен зважати на думку народу, який прагне справедливого миру, в якому РФ не буде знову нападати. Повинні мати на увазі це і США, перед тим, як тиснути на українців щодо компромісів.

Втрати РФ у війні: що відомо

Раніше у Генштабі оприлюднили статистику, зазначивши, що з початку 2025 року Сили оборони України ліквідували чи поранили понад 418 тис. російських загарбників. 2026 року Москва планує набрати до лав ЗС 409 тис. осіб.

Військовий оглядач Денис Попович відзначав, що Сили оборони вийшли на той показник, який дозволяє знищувати стільки ж окупантів, скільки Москва здатна мобілізувати. І за цих умов Кремль не здатний наростити контрактування своїх ЗС без проведення мобілізації.

Крім того, на тлі проблем з економікою, Путін наказав цього року суттєво збільшити збір податків у Росії.

