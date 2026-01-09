Новий удар 'Орєшніком': СБУ показала уламки ракети, якою Росія вдарила по Львівщині (фото)

За даними спецслужби, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону.

Служба безпеки України (СБУ) показала уламки балістичної ракети "Орєшник", якою Росія атакувала Львівщину у ніч на 9 січня.

"Служба безпеки встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч на 9 січня 2026 року. За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу "Орєшнік"", - йдеться у повідомленні СБУ.

Зокрема, серед знайденого: блок стабілізації і наведення (фактично це "мізки" ракети), запчастини з двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації та сопла з платформи блоку розведення.

В СБУ наголосили, що відповідні уламки мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи.

Слідчі кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі як воєнний злочин (ст. 438 Кримінального кодексу). За попередніми даними, ворог здійснив пуск ракети "Орєшнік" середнього радіуса дії класу "земля-земля" з російського полігону "Капустин Яр".

"Атакувавши цивільні об’єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов", - наголосили у відомстві.

Наразі слідчі встановлюють всі обставини події, а також організаторів та виконавців вказаного воєнного злочину РФ для притягнення їх до відповідальності.

Новий удар "Орєшніком"

Нагадаємо, у ніс на 9 січня армія РФ завдала удару балістичною ракетою "Орєшник" по Львівській області. У мережі потрапило моменту атаки на один з обʼєктів. На кадрах видно серію гучних і послідовних вибухів – удар зафіксували камери відеоспостереження поблизу атакованого обʼєкта.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що отримав інформацію від Повітряних сил про атаку міста балістичною ракетою, але назву не уточнив. Водночас він зазначив, що повітряна ціль рухалась по балістичній траєкторії з надвисокою швидкістю - близько 13 тис. км/год. Міський голова підкреслив, що це перший випадок застосування такого типу зброї по Львову за час повномасштабної війни.

