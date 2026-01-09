NVIDIA 'кинула' геймерів: реліз нових відеокарт відкладено на невизначений термін

Компанія зосередиться на програмному забезпеченні і продовжить конкуренцію на ринку за рахунок вже випущених моделей.

Джерела порталу Videocardz з посиланням на інсайдерів пишуть про можливе скасування відеокарт GeForce RTX 50 Super, які повинні були запропонувати користувачам збільшений обсяг VRAM.

Спочатку передбачалося, що Nvidia оновить всю лінійку на початку 2026 року, збільшивши обсяг відеопам'яті за рахунок переходу з 2 ГБ на 3 ГБ GDDR7. Але з урахуванням дефіциту пам'яті на ринку, а також зростаючого попиту на спеціалізовані графічні процесори для навчання ШІ, випуск проміжної серії втратив практичний сенс.

Крім того, на відстрочку релізу вплинула відсутність конкуренції з боку AMD. З огляду на ситуацію, Nvidia може сильно перенести всю лінійку RTX 50 Super або навіть скасувати її, оскільки вже у 2027 році планується запуск нового покоління відеокарт. Щоправда, і з ним компанія може зіткнутися з труднощами через дефіцит компонентів.

За даними джерел, непрямим підтвердженням скасування GeForce RTX 50 Super є виставка CES 2026, на якій Nvidia анонсувала тільки DLSS 4.5. Оновлення буде доступне на всіх RTX-відеокартах і запропонує мультикадрову 6х генерацію кадрів.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Nvidia відновить виробництво 5-річної моделі GeForce RTX 3060. Відеокарта досі має велику популярність завдяки балансу ціни і продуктивності.

У зв'язку з дефіцитом і подорожчанням пам'яті, наступне покоління Xbox і PlayStation може вийти набагато пізніше, ніж очікувалося. Крім того, незабаром можуть подорожчати нинішні приставки PS5 і Xbox Series.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 52% ПК-геймерів як і раніше використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 3060.

