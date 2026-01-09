Фермери в РФ зібрали рекордний врожай бобових: чому це не врятує їх від банкрутства

Виробники в РФ зробили ставку на розширення посівів, але вона не спрацювала.

Росія у 2025 році зібрала рекордний врожай бобових культур, проте зараз місцевим аграріям замість зростання доходів світять відчутні збитки через жадібність російських фермерів та надлишкову пропозицію на світовому ринку.

Видання UkrAgroConsult повідомляє, що російські аграрії зробили ставку на розширення посівів бобових – гороху, нуту та сочевиці, плануючи експортувати цю продукцію у країни Близького Сходу, Південної Азії та Північної Африки. Проте ці регіони отримали доступ до суттєвих обсягів продукції від інших виробників за нижчими цінами. Відтак купувати російський товар наразі їм нецікаво.

Річ у тім, що бобові в минулому році дали гарні врожаї в низці головних країн-виробників – Канаді, Австралії, Індії та країнах Чорноморського регіону. Відтак надлишок пропозиції обвалив ціни і посилив конкуренцію між експортерами. Як наслідок, частина російського врожаю бобових залишається на внутрішньому ринку, де вона також нікому практично не потрібна через низький попит.

За словами аналітиків, ситуація, що склалася, - класичний приклад аграрної моделі, орієнтованої на кількісне зростання, яка не враховує глобальний баланс попиту й пропозиції.

Тож тепер російські виробники бобових змушені будуть або скорочувати площі до попереднього рівня, або знаходити нові точки збуту чи намагатися переробляти зібраний врожай.

Російський агроекспорт - останні новини

Російський експорт аграрної продукції наразі базується на крадіжках. Так, багато зерна, яке країна-агресорка продає за кордон, насправді вкрадене в Україні. Причому для його перевезення окупанти використовують тимчасово окуповану інфраструктуру.

Також Росія намагається вирватися в світові лідери за експортом соняшникової олії, змагаючись за першість з Україною. Тож для посилення власної конкурентоспроможності росіяни гатять просто по виробничим потужностям українських заводів із виготовлення олії.

