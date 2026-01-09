Частині Києва відновлять подачу тепла: Кличко озвучив строки

Майже 6 тисяч багатоквартирних будинків Києва наразі без теплопостачання через пошкодження критичної інфраструктури.

Частині будинків Києва можуть відновити подачу тепла вже сьогодні ввечері. Як повідомив у своєму Telegram-каналі мер Віталій Кличко, міські служби працюють в режимі надзвичайної ситуації.

"Ситуація в столиці дуже складна, однак контрольована з точки зору систем життєзабезпечення", - наголосив він.

Так, комунальники спільно з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро-, тепло- та водопостачання в домівки киян після масованої атаки російських окупантів на критичну інфраструктуру Києва.

"Нагадаю, половина багатоквартирних будинків Києва - майже 6 тисяч - наразі без теплопостачання через пошкоджені елементи критичної інфраструктури. Частині будинків сподіваємося подати тепло вже сьогодні ввечері", - заявив мер.

Водопостачання

Крім того, підкреслив Кличко, у місті є перебої з водопостачанням. Наразі його відновили в Печерському районі та поступово відновлюють в районах лівого берега міста. "Потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала в звичайному режимі", - зауважив міський голова.

Він також нагадав, що на верхні поверхи будинків вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тож на останніх поверхах може ще бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у районі послугу вже відновили.

Пункти незламності

Міський голова зауважив, що в Києві підготовані понад 1 200 пунктів обігріву (незламності), де можна зігрітися, отримати гарячі напої, їжу, зарядити телефони, павербанки та інші гаджети.

"Цієї осені їх побільшало: майже 200 пунктів обігріву та підзарядки тепер функціонують у торговельних центрах міста", - додав Кличко.

Ситуація в Києві після обстрілу росіян

Як повідомляв УНІАН, у результаті нічних обстрілів російськими окупантами об’єктів критичної інфраструктури, 9 січня в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням та гарячою водою.

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, опалення до більшості киян повернеться протягом сьогоднішнього дня. Водночас, зазначив він, лівий берег відновлюється швидше, а у частині правого берега ситуація може бути складніша.

