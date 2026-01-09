У Франції підняли питання про вихід країни з НАТО

Причина - порушення норм міжнародного права з боку президента США.

Віце-спікер парламенту Франції Клеманс Гетте заявляє, що винесе на обговорення питання про вихід її країни з НАТО. Про це пона написала на своїй сторінці в Х.

"Сполучені Штати Трампа викрали главу держави у Венесуелі. Сполучені Штати Трампа підтримують і надають військову допомогу геноциду у Палестині. Сполучені Штати Трампа – загроза для Гренландії через можливу збройну анексію. Сполучені Штати Трампа бомблять народи, повністю порушуючи міжнародне право," - сказано в дописі Гетте.

"Більше ніж будь-коли виникає питання про участь Франції в Організації Північноатлантичного договору, військовому альянсі, який керується і обслуговує США. Я подаю пропозицію резолюції щодо планового виходу з НАТО, починаючи з виходу з її інтегрованого командування", - підсумувала вона.

США та НАТО: останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть опинитися перед необхідністю обирати між реалізацією планів щодо Гренландії та збереженням НАТО.

Відповідаючи на запитання, що для нього є пріоритетом – здобуття Гренландії чи підтримка Північноатлантичного альянсу, Трамп не дав прямої відповіді, але визнав, що "це може бути вибір". Водночас він дав зрозуміти, що вважає НАТО практично недієздатним без провідної ролі США.

Коментуючи, навіщо Сполученим Штатам Гренландія, американський президент заявив, що володіння островом є "психологічно необхідним для успіху"

"Я думаю, що власність дає вам те, чого ви не можете досягти, незалежно від того, чи йдеться про оренду, чи про договір. Власність дає вам те, чого ви не можете отримати, просто підписавши документ", – наголосив Трамп.

Також Трамп знову заявив, що саме він змусив країни НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

"Я думаю, що ми завжди будемо ладнати з Європою, але я хочу, щоб вони налагодили ситуацію. Саме я змусив їх витрачати більше ВВП на НАТО. Але якщо подивитися на НАТО, то Росія зовсім не переймається жодною іншою країною, крім нас", – підсумував президент США.

