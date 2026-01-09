Росія завдала удару по двох цивільних суднах на Одещині: загинув іноземний моряк

Одно з суден прямувало під завантаження зерном, інше – перевозило сою.

Російська окупаційна армія знов атакувала цивільне судноплавство – на Одещині уражено два судна, є загиблий та поранений. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, під час руху до порту "Чорноморськ" ударний дрон РФ влучив у цивільне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало під завантаження зерном в межах "морського коридору". Він додав, що морехідність судна не порушено, воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту.

Крім того, за словами міністра, біля Одеського порту уражено судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою. За попередніми даними, є постраждалі. На місце події спрямовано рятувальні підрозділи.

"Унаслідок атаки, на жаль, є загиблий член екіпажу - громадянин Сирії. Це жахливий воєнний злочин!" - наголосив посадовець.

"Це чергове свідчення того, що Росія свідомо б’є по цивільних об’єктах, по міжнародному судноплавству, по продовольчій логістиці. Україна робить усе можливе для гарантування безпеки та виконання експортних зобов’язань, попри постійні атаки", - підкреслив Кулеба.

У державному підприємстві "Адміністрація морських портів України" додали, що внаслідок влучання ударного дрона по судну, що прямувало до порту "Чорноморськ", поранення отримав один із членів іноземного екіпажу. Йому надається вся необхідна медична допомога.

В Одеському порту, йдеться у повідомленні, внаслідок дронової атаки пошкоджено цивільне судно - один член екіпажу загинув.

Зазначається, що на обох об’єктах працюють екстрені та профільні служби.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури УНІАН сказали, що ворог завдав удару по портовій інфраструктурі. Обидва потерпілих (людина, що загинула, та поранений) – чоловіки. "Поранений - 1990 року народження. Чоловіку, що загинув, близько 50 років", - додали у відомстві. Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, у судна, що завантажувало сою, пошкоджено корму. На іншому цивільному судні під прапором Сент-Кітс і Невіс поранення отримав другий помічник капітана, громадянин Сирії.

Російські удари по Одесі

Як повідомляв УНІАН, російська окупаційна армія завдала декілька ударів по портах Великої Одеси. Зокрема 7 січня були атаковані дронами та ракетами два порти – "Чорноморськ", де внаслідок атаки сталося займання контейнерів з олією та поранення отримали двоє людей.

Також росіяни завдали ракетного удару по порту "Південний", де пошкоджено адміністративну будівлю та об’єкти інфраструктури. За даними прокуратури, постраждало щонайменше 10 людей, у тому числі двоє – загиблі.

