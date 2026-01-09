По всьому Києву діють екстрені відключення світла

У ДТЕК закликали економно споживати електроенергію за її наявності.

Через наслідки масштабної атаки і перевантаження мереж у столиці запроваджені екстрені відключення, повідомила пресслужба ДТЕК.

У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

"Якщо у вас є світло, просимо користуватися потужними електроприладами по черзі. Будь-яка економія допомагає уникати локальних аварій", - закликали в ДТЕК.

Також там додали, що в Києві 417 000 родин тимчасово без світла після масованої атаки. Зокрема, без світла залишилась частина жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.

За інформацією ДТЕК, пошкодження електромереж значні. Роботи з усунення наслідків обстрілу тривають. Проте складності виконанню робіт додає сильний поривчастий вітер та мороз.

Удар Росії по Києву 9 січня - останні новини

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник повідомив, що внаслідок російського обстрілу понад 500 тисяч споживачів у Києві та Київській області залишилися без світла. При цьому повністю знеструмлене місто Славутич.

За його словами, вночі російські окупанти випустили проти України понад 240 ударних дронів та 36 ракет морського й наземного базування. Внаслідок масованого удару зазнали суттєвих пошкоджень підстанції та повітряні лінії електропередачі, а також об’єкти генерації.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Росія цілеспрямовано атакувала районні котельні, що забезпечують громадян теплом. А перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко зазначив, що, за наявною у нього інформацією, у багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем.

