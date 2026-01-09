'Маємо прогрес': Сибіга зробив заяву щодо продовження переговорів у США

За словами міністра, Зеленський та українська делегація готові прибути для цього у США.

Президент Володимир Зеленський залучений до процесу наближення справедливого миру та готовий разом з делегацією України продовжити перемовини зі США у випадку сигналу з американської сторони. Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу з очільником МЗС Чехії Петром Мацінкою 9 січня, передає "Суспільне".

Дипломат наголосив, що український лідер чекає на детальний звіт від нашої делегації щодо результатів перемовин з американською стороною, які нещодавно закінчилися у Парижі. За словами Сибіги, після зустрічей було зафіксовано прогрес за кількома напрямками.

"Ми дійсно маємо прогрес за багатьма напрямками - як у погодженні змісту документів, як і в розумінні правової природи цих документів, як і в послідовності кроків, аби їх фіналізувати", - додав міністр.

Також Сибіга звернув увагу на досягнення чіткого розуміння параметрів гарантій безпеки для України.

Він додав, що українська сторона отримала сигнали про готовність США ратифікувати відповідні домовленості у Конгресі. Якщо рішення з боку Вашингтона буде позитивним, то президент Зеленський та українська делегація готові прибути до США, аби продовжити переговори.

Раніше президент Володимир Зеленський висловився про позицію РФ у мирних перемовинах. За його словами, поки що Росія "крутить носом" у цьому питанні.

"Проговорюють різні варіанти. Відповім дуже просто. Що поки що Росія крутить носом. Але партнери в нас достатньо сильні, деякі з них особливо. І можуть ніс відкрутити, якщо захочуть", - зазначив глава держави.

Водночас видання The New York Times писало, що мирні переговори щодо України просуваються, але питання гарантій залишається відкритим. Зокрема Україна шукає конкретні відповіді, щоб розвіяти побоювання з приводу того, що Росія спробує знову напасти. Також невідомо, які країни дійсно стануть на захист України в разі повторного нападу.

